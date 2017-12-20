Встреча глав правительств России и Китая может пройти осенью в России

ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Очередная регулярная встреча глав правительств РФ и КНР вероятнее всего пройдет осенью 2018 года в России, сообщил российский посол в Китае Андрей Денисов.

"Что касается уровня глав правительств, то здесь, поскольку встреча этого года прошла в Китае 30 октября – 1 ноября, значит, следующая будет у нас, в России. Скорее всего, 23-я регулярная встреча глав правительств состоится осенью, потому что они всегда собираются чаще всего именно осенью. Им должны предшествовать сессии всех наших межправкомиссий…", — рассказал посол в интервью российским СМИ.

Говоря о том, где будут проходить межправительственные комиссии, посол отметил, что встреч будет много и на китайской и на российской стороне.

Последняя регулярная встреча глав правительств двух стран состоялась в Пекине.