Глава Палестины Махмуд Аббас в ближайшее время посетит Россию

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас "очень скоро" посетит Россию, заявил журналистам советник президента Палестины Набиль Шаат.

"Махмуд Аббас приедет сюда очень скоро. Он бывал здесь ранее несколько раз, у него есть особая связь с Москвой. Он вернется сюда", — заявил он.

По его словам, Аббас послал его в Москву, потому что сам ездил в Саудовскую Аравию и Катар, поедет в Париж, а "нам нужно разделять работу".

"Мы особенно активно работаем с Россией, Китаем, Европой, чтобы сформировать международный форум, который будет курировать мирный процесс в будущем, мы не можем более принимать монополию США на него", — отметил Шаат.