Вучич пригласил Путина посетить Сербию

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Белград.

"Я также выразил благодарность президенту Путину и пригласил его приехать в Белград, потому что планируем открыть храм Святого Саввы на 800-летие автокефальности Сербской православной церкви", — заявил Вучич во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Сербский президент также сообщил, что в следующем году Сербия будет участвовать на высшем уровне в празднованиях, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы.