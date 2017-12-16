ПАРНАС не будет выдвигать кандидата на выборы президента

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Партия народной свободы (ПАРНАС) заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента РФ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте партии.

Партия заявила о поддержке заявившей о своем участии в президентских выборах телеведущей Ксении Собчак, а также оппозиционера Алексея Навального, который не сможет участвовать в выборах президента из-за судимости, и основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, заявившего о своем участии.

"Партия народной свободы (ПАРНАС) поддержит усилия Навального, Собчак и Явлинского по допуску к президентским выборам, говорится в заявлении Федерального политсовета ПАРНАС, принятом 16 декабря. Партия не будет выдвигать своего кандидата", — говорится на сайте.

Отмечается, что с политической позицией на выборах ПАРНАС определится в преддверии голосования.

Также сообщатся, что ПАРНАС неоднократно призывала к созданию демократической коалиции на президентских выборах 2018 года. Из трех потенциальных кандидатов в президенты инициативу поддержала только Ксения Собчак.