Собчак готова отказаться от участия в выборах ради Явлинского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, претендующая на участие в президентских выборах, находясь в Екатеринбурге на встрече с журналистами и своими сторонниками, заявила о том, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

"Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться, но я надеюсь, мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", — сказала Собчак, отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, почему до сих пор оппозиционный лагерь не объединился.

Вместе с тем, Собчак уточнила, что готова снять свою кандидатуру в пользу того же Навального только в том случае, если его зарегистрируют в качестве кандидата.

Ксения Собчак посетила 16 декабря Екатеринбург, где открыла свой предвыборный штаб, а также встретилась с журналистами и сторонниками.