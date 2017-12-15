ЦИК запустит обратный отсчет времени до выборов президента 18 марта

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в понедельник, когда стартует избирательная кампания, планирует запустить обратный отсчет времени до выборов президента 18 марта 2018 года.

Члены Совета Федерации в пятницу приняли постановление о выборах президента РФ, дата голосования — 18 марта 2018 года. Старт избирательной кампании будет дан 18 декабря. Желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе ЦИК, комиссия проведет в понедельник заседание, посвященное старту кампании.

"В рамках заседания планируется запуск обратного отсчета времени до дня голосования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Члены Центризбиркома планируют утвердить календарный план кампании, рассмотреть вопрос о распределении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов президента. Кроме того, состоится презентация и тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ-2017).