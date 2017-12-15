Песков рассказал, почему Путин не упоминает фамилию Навального

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не скрывает своего отношения к Алексею Навальному, чем, видимо, и объясняется нежелание российского лидера упоминать фамилию Навального, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не знаю. Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал во время вчерашней пресс-конференции", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Путин не называет его по фамилии и с чем связано такое решение главы государства.

В четверг на вопрос собирающейся на выборы главы государства телеведущей Ксении Собчак об Алексее Навальном Путин сам ответил вопросом: "Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?"

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".