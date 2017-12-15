В Кремле рассказали подробности о телефонном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и возможными инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенты обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова.

"Говорили в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной, и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи", — сказал Песков журналистам.

Он не уточнил, сколько продолжался телефонный разговор, но отметил, что "он был достаточно продолжительный и достаточно содержательный".