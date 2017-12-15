Почти половина молодых россиян сочла пресс-конференцию Путина интересной

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Почти половина российской молодежи сочла интересной тринадцатую большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, а его ответы — честными и искренними, следует из опроса Центра социологии студенчества, результаты которого поступили в распоряжение РИА Новости.

В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Тринадцатая по счету пресс-конференция Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов. Центр социологии студенчества провел онлайн-опрос по ее итогам. В опросе приняли участие около 1,5 тысяч представителей российской молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах вузов и средне-специальных учебных заведений в социальных сетях.

Согласно результатам опроса, 40% опрошенных заявили, что им понравились все без исключения ответы президента. Большинство ответов главы государства понравилось 38% респондентов. При этом 49% опрошенных отметили, что все выступление Путина вызвало большой интерес.

Кроме того, ещё 35% респондентов заявили о выборочном интересе: какие- то темы показались им интересными, а какие-то нет. А вот заскучать во время выступления президента пришлось немногим, об этой эмоции заявили всего 3% опрошенных молодых людей.

"По мнению большинства респондентов, ответы Владимира Путина в ходе конференции были искренними. 48% полагает, что лидер страны честно ответил на все без исключения вопросы, 30% считает, что искренними было большинство ответов Владимира Путина", — говорится в аналитической записке.

Согласно результатам опроса, 85% российской молодёжи знали о том, что 14 декабря состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным до начала опроса. Наиболее популярными источниками информации о ее содержании для российской молодёжи и студентов стала прямая трансляция по телевизору: полностью или частично её посмотрели 42% российской молодёжи. Вторым по популярности источником информации стали новостные сайты в сети интернет – 33%. Всего полностью или частично посмотрели прямую трансляцию в интернете — 32% опрошенных.

Интересные вопросы и ответы

Наиболее важной и интересной темой пресс-конференции молодым россиянам показалась "Будущее России, стратегии развития страны". За этот пункт проголосовало 65% опрошенных. Значительный интерес для молодежи также вызвали темы поддержки семьи, материнства и детства (44%), выдвижение кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 2018 года (43%), допинговый скандал и Олимпиада 2018 года (38%), а также права человека и справедливость судебных решений (37%). Кроме того, интерес вызвали вопросы о6 экологических проблемах (36%)

Также примерно каждый третий опрошенный отметил среди интересных для него тем Чемпионат мира по футболу 2018 года (33%), отношения с США (33%), запрет абортов в России (30%) и проблемы ЖКХ (29%).

Респонденты также отметили наиболее важные и интересные высказываниями Путина. Больше всего голосов (57%) набрало высказывание президента о том, что Россия будущего должна быть очень современной, а экономика должна быть построена на высоких технологиях. Также 53% опрошенных сочли интересными слова Путина о необходимости сосредоточить внимание власти и общества на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологиях, производительности труда, а также повысить доходы граждан.

Кроме того, примерно каждый третий отметил как интересные следующие высказывания президента: "Мы обеспечим свою безопасность, не ввязываясь в гонку вооружений" — 34%; "Оппозиции важно не только шуметь на площадях, но и что-то предложить" — 33%; "Следует поддерживать национальную культуру народов и национальный язык – это наша гордость и наше богатство" — 32%; "Мы с Украиной один народ. Ничем вообще украинец от русского не отличается" — 30%; "Санкции – не помеха для роста экономики России" — 30%.

Также среди интересных для молодежи оказались высказывания "Налоги расти не будут" — 28%; "Предполагается введение ежемесячной выплаты за рожденного ребенка, продление программы материнского капитала, расширение его возможностей" — 28%; "Нужно создавать и развивать передвижные пункты медицинской помощи. Есть кричащие вещи: помощь людям с тяжелыми заболеваниями, с неизлечимыми заболеваниями" — 26%.

Оценка работы президента

Согласно результатам социологического исследования, средняя оценка деятельности Владимира Путина молодежью по 10-балльной шкале держится на довольно высоком уровне и составляет – 8,6 баллов.

Кроме того, 63% опрошенных полагают, что глава государства в полной мере несёт ответственность за все проблемы, стоящие перед страной во время его правления, при этом всего 5% склонны возлагают ответственность за проблемы сопутствующие президентским срокам Путина на объективные обстоятельства, не зависящие от лидера страны.

Также 41% российской молодёжи считает, что Путин получает полную и достоверную информацию о положении в стране от своего окружения. Однако 38% думаю, что окружение президента умалчивает отдельные факты и искажает информацию, доводя её до сведения лидера страны.

Подробнее о больших пресс-конференциях президентов России читайте в справке РИА Новости >