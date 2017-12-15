МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦИК России будет одинаково тщательно проводить все выборные процедуры в отношении всех кандидатов, в том числе действующего президента РФ Владимира Путина, никаких поблажек не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Члены Совета Федерации в пятницу приняли постановление о выборах президента РФ, дата голосования — 18 марта 2018 года. Старт избирательной кампании будет дан 18 декабря. Желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе президент РФ Владимир Путин.

"Нет, все в рамках закона. Будем точно так же тщательно проверять и подписи, и все остальные процедуры", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос, будут ли со стороны ЦИК поблажки в отношении действующего президента.

По её словам, Центризбирком создаст максимально равные условия для всех кандидатов.

В четверг на ежегодной большой пресс-конференции Путин сообщил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец. Согласно действующему законодательству, такой кандидат должен будет собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Партиям (кроме парламентских) предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в одном субъекте РФ.