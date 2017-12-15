Лавров заявил о постоянном вмешательстве в выборы в России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается", — сказал министр журналистам.

Он уточнил, что американские дипломаты участвуют "в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных".

"В любом случае решать будут не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ", — добавил Лавров.

В январе глава МИД также говорил, что сотрудников посольства США не раз замечали на антиправительственных и несанкционированных акциях в России. По его словам, дипломаты участвовали в них "в том числе и в переодетом виде".

Министр также обвинял сотрудников американской дипмиссии в шпионаже, указывая, что они "исколесили буквально все": были в Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае и Чечне.

Совет Федерации сегодня назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартует 18 декабря.

Россию ранее обвиняли в попытках повлиять на избирательные процессы в США, Франции, Великобритании и Германии. Москва опровергала эти утверждения, называя их "абсолютно голословными".