Россия не будет в одностороннем порядке отменять визы для граждан Евросоюза

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке отменять визы для граждан Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть позитивные сдвиги, что касается применения шенгенских правил. В рамках этих правил есть достаточно широкий диапазон возможностей, вплоть до предоставления за несколько дней пятилетних многократных виз. Целый ряд стран ЕС, в том числе итальянцы, например, активно продвигают вот такой подход. И мы отвечаем, соответственно, взаимностью", — заявил Лавров, выступая в пятницу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Но перейти полностью на безвизовый режим с теми, кто ограничивает въезд к себе визовыми требованиями, мы не можем. Хотя с каждой стороной мы готовы соответствующие договоренности заключать – со странами ЕС, между прочим", — отметил министр.

"Такая страна, как Россия, не может раскрываться без взаимности", — добавил Лавров.