В Совфеде назвали судьбоносным совпадение дат выборов и присоединения Крыма

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал судьбоносным совпадение даты выборов президента в 2018 году с днем воссоединения с Крымом.

По его словам, это привлечет внимание к выборам и, "несомненно, приведет к увеличению уровня явки".

Сенатор и исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" добавил, что дату голосования — 18 марта — назначили в соответствии с законом. "В этом не надо искать подводных камней", — сказал Турчак журналистам.

Члены Совета Федерации сегодня приняли постановление о выборах главы государства. Оно вступит в силу 18 декабря, тогда и стартует избирательная кампания: претенденты получат возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

О планах баллотироваться заявили уже 23 человека, в том числе действующий лидер Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Помимо него свои кандидатуры планируют выставить телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, лидеры "Яблоко" и ЛДПР Григорий Явлинский и Владимир Жириновский.

Президент избирается сроком на шесть лет.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума. Договор о принятии республики в состав России подписали именно 18 марта.

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