В ЦИК заявили, что избирательная система России полностью готова к выборам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Избирательная система России, включающая 880 тысяч человек — членов избиркомов разного уровня, полностью готова к выборам президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Избирательная система России, в состав которой входит почти под миллион — 880 тысяч наших граждан — полностью готова, мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", — сказала Памфилова в Совфеде после принятия постановления о назначении выборов президента.

Сенаторы ранее в пятницу приняли решение о назначении президентских выборов на 18 марта 2018 года, соответствующее постановление было поддержано единогласно.