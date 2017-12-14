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Политика

Путин ответил на вопрос Собчак о Навальном

19:0114.12.2017
(обновлено: 19:20 14.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА — 14 дек, РИА Новости. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак об участии Алексея Навального в выборах президента.

Журналист телеканала Дождь Ксения Собчак во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Собчак пошутила, что Путин позволил ей задать вопрос из-за красного платья
Российский лидер сравнил блогера с экс-президентом Грузии: "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?", — сказал Путин.

Он также раскритиковал предвыборный лозунг Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Вы идете (на выборы — прим.ред.) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?", — сказал глава государства. Отвечая на вопрос журналистки, боится ли власть политической конкуренции, Путин заявил, что такого страха у него нет.

"Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится, — сказал президент. — Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как это сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания Украины для России. Нет, не хотим и не допустим".

О самовыдвижении

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ходе пресс-конференции глава государства заявил, что пойдет на выборы президента как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на поддержку граждан и тех политических сил, которые разделяют его взгляды. Вопрос о том, кто возглавит предвыборный штаб, пока остается открытым.

В "Единой России" идею Путина поддержали и отметили, что партия будет "помогать во всем". Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал позитивную оценку этой инициативе: "Решение Владимира Владимировича Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично. Самый популярный политик России опирается на все общество", — сказал Володин.

В ЦИК сообщили, что Путину надо будет собрать 300 тысяч подписей избирателей, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, такая форма выдвижения является наиболее сложной, но вместе с тем и наиболее доверительной: "Уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение", — заявил Булаев журналистам.

О предвыборной программе

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин заявил, что у него почти готова предвыборная программа, однако пресс-конференция, по его словам, является "не тем форматом, когда можно ее презентовать". " Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, будет, должна быть. Она у меня практически уже есть", — сказал президент.

По его словам, ключевыми пунктами программы станут развитие инфраструктуры, медицины, образования, а также повышение производительности труда и доходов граждан.

Путин также предложил освободить россиян от просроченной задолженности по налогам "максимально дебюрократическим способом". Эта инициатива касается как простых граждан, так и индивидуальных предпринимателей. "Это тоже где-то 15 миллиардов примерно рублей и касается около трех миллионов человек, — отметил президент. — Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода".

Конкурентов нет

Михаил Зубов из Мурманска на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Екатерина Петухова
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Путин заявил, что для построения сбалансированной политической системы необходима конкуренция, однако несистемная оппозиция пока не может предложить народу альтернативу. "Важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, — сказал глава государства. — Важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше". По словам Путина, проблема оппозиции лежит в отсутствии реальных инициатив и "такой повестки дня, в которую люди бы поверили".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на предстоящих выборах у действующего президента нет конкурентов: "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов", — отметил он. После этого партия ЛДПР, от которой на выборах планирует участвовать Владимир Жириновский, написала Пескову открытое письмо, в котором выразила несогласие с такой позицией. В письме члены партии попросили пресс-секретаря не давать оценки другим кандидатам.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
dr.nasretdin
Оба считают себя украинцами и "бабки" в одной кассе получают.
19:24
14.12.2017
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