Жириновский рассказал, как решить проблему КНДР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У проблемы КНДР есть только одно решение, которое заключается в восстановлении торговых связей с Северной Кореей странами всего мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"У (проблемы — ред.) КНДР одно решение: — это восстановить все торговые связи (с Северной Кореей — ред.) всему миру, чтобы туда шли товары, у них все покупали, чтобы там люди не голодали, не было безработицы. И тогда совместными усилиями Пекин и Москва… мы уговорим (лидера КНДР) Ким Чен Ына прекратить испытания ядерного оружия, и он согласится. Но нельзя в блокаде держать страну уже 70 лет почти, это же не годится", — сказал Жириновский.

При этом политик считает, что ситуация в регионе не получит военного развития. "Не будет этого ничего", — ответил Жириновский на вопрос корреспондента, как он оценивает вероятность боевого решения конфликта на Корейском полуострове со стороны США.

"По планам США КНДР будет использована как повод для войны против Китая. Когда созреют США, чтобы начать войну с Китаем, то просто так неудобно бомбить Пекин. А если поджечь Пхеньян, Китай выходит на защиту Северной Кореи, вот они сталкиваются США и Китай", — выразил свою точку зрения лидер ЛДПР.

По его словам, в связи с такими планами США Китай никогда не допустит, чтобы американские или южно-корейские войска оказались на территории Северной Кореи. "Поэтому КНДР они (китайцы — ред.) будут беречь, это бикфордов шнур для США", — заключил Жириновский.