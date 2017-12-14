Собчак пошутила, что Путин позволил ей задать вопрос из-за красного платья

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты России, пошутила, что глава государства Владимир Путин мог разрешить ей задать вопрос в ходе пресс-конференции из-за красного платья.

В четверг прошла большая пресс-конференция Путина, которая продолжалась 3 часа 40 минут. За это время свои вопросы главе государства успели задать 55 человек.

Собчак спросила Путина об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции.

И вот @xenia_sobchak с косой аля-Тимошенко стремительно покидает пресс-конференцию Путина pic.twitter.com/ZqOqpxTsUH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 декабря 2017 г.

"Ну не знаю, может быть, (Путин позволил задать вопрос – ред.) потому что я в красном платье, может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в 10 утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок "Против всех" на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо — не знаю почему. Это надо у него спросить", — ответила Собчак на вопрос журналистов.