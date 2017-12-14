ЦИК сообщил, сколько подписей нужно собрать Путину как самовыдвиженцу

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину, который объявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Есть необходимость сбора подписей, и количество достаточно значимо — 300 тысяч подписей собирает самовыдвиженец, это большая работа. Причем в каждом регионе можно собрать не более 7,5 тысяч подписей", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на вопрос о процедуре самовыдвижения кандидата в президенты.
О своем решении Путин сообщил в начале ежегодной пресс-конференции в четверг.