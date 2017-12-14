ЦИК сообщил, сколько подписей нужно собрать Путину как самовыдвиженцу

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину, который объявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Замглавы ЦИК отметил, что самовыдвижение всегда является более сложной формой выдвижения на выборах — в частности, на выборах президента.

"Есть необходимость сбора подписей, и количество достаточно значимо — 300 тысяч подписей собирает самовыдвиженец, это большая работа. Причем в каждом регионе можно собрать не более 7,5 тысяч подписей", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на вопрос о процедуре самовыдвижения кандидата в президенты.

О своем решении Путин сообщил в начале ежегодной пресс-конференции в четверг.