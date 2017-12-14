Песков заявил, что не видит конкурентов Путину на выборах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов.
"Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь президента отметил, что, поскольку, Путин является действующим главой государства, "его кандидатство, конечно, протекает по иным законам". "Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", — добавил Песков, отметив, что дебаты в таком случае бессмысленны.
Кандидат от партии или самовыдвиженец
Песков также добавил, что пока еще неизвестно, кто возглавит штаб Путина на предстоящих выборах.
Выборы-2018
Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря включительно.