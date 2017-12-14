Собчак провела встречу с координатором "Левого фронта" Удальцовым

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, провела встречу с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, сообщает пресс-пункт штаба Собчак.

Сергей Удальцов в начале августа вышел из колонии, где отбывал срок (4,5 года) по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года.

В ходе беседы Собчак сказала, что "действительно считает, что путь переговоров — это лучшее из возможного". "Радикализм протеста кончился тем, что вы попали в тюрьму. Радикализировать протест, когда все силовые структуры на стране противника, просто глупо. Сегодня мы видим, что есть репрессии, что нас зажимают. Но нельзя идти таким путем, путем радикализации", — приводит пресс-пункт штаба слова Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".