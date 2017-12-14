Пушков прокомментировал слова посла США о принадлежности Крыма

МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали", — написал сенатор.

Пушков отметил, что, по словам бывших коллег Хантсмана по Атлантическому совету, дипломат настроен на улучшение отношения с Россией. "Не думаю, что он избрал верный путь", — заключил Пушков.

Ранее Хантсман, отвечая на вопросы пользователей Сети, заявил, что "Крым — это Украина". "Восстановление территориальной целостности Украины является критическим (фактором) для улучшения российско-американских отношений", — добавил дипломат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.