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Политика

Выборы, Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам

00:0014.12.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет в четверг, аккредитовалось рекордное число российских и иностранных журналистов. Внешняя и внутренняя политика страны, предстоящие выборы главы государства, экономика, пенсии, проблемы регионов — разговор обещает быть традиционно долгим и откровенным. Каким ожидается общение президента с представителями СМИ — в материале РИА Новости.

Тринадцатая, рекордная

Пресс-конференция, посвященная итогам уходящего года, — тринадцатая по счету. В таком формате Владимир Путин встречается с журналистами с 2001-го — с перерывом на четыре года, когда он возглавлял правительство. Первая его встреча с акулами пера продолжалась всего полтора часа. А вот самой продолжительной стала пресс-конференция в феврале 2008-го, когда он отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

В 2001 году на мероприятие были аккредитованы более 500 журналистов. Начиная с 2007-го их число всегда переваливало за тысячу. Так, в 2015 году в зале присутствовали 1390 представителей СМИ, в 2016-м — 1350. На нынешнюю встречу с Путиным получили аккредитацию 1640 сотрудников массмедиа. Больше всего среди них региональных журналистов. Направили своих корреспондентов и зарубежные СМИ — из Китая, США, Германии, Франции, Японии, Польши, Эстонии.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное число журналистов

Как и пять предыдущих пресс-конференций, эта пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" (ОТР) проведут трансляцию с сурдопереводом.

По традиции к разговору главы государства со СМИ приковано внимание миллионов. В 2014 году пресс-конференцию посмотрели более 7,9 миллиона телезрителей, в 2015-м — свыше 7,7 миллиона, в минувшем году — около 6,8 миллиона россиян.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖительница Новосибирска смотрит трансляцию одиннадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Жительница Новосибирска смотрит трансляцию одиннадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина

Вопросы…

Большая ежегодная пресс-конференция президента России в последние несколько лет проводится в конце года и, как правило, посвящена в основном итогам и наиболее ярким событиям уходящего периода. В 2015-м Путин ответил на 47 вопросов журналистов, а в прошлом году — на 67.

В минувшем году журналистов интересовали будущие выборы, прогнозы на развитие экономической ситуации в стране, налоговая политика, расходы на оборону, приватизация госкомпаний, "дело Улюкаева" и проблема коррупции в стране. Но не только. На повестке дня были допинговые скандалы, вопросы регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции — в связи с массовым отравлением средством "Боярышник" в Иркутской области, которое вызвало огромный общественный резонанс. Не обошли вниманием и международные дела: журналисты спрашивали о Сирии и Украине, о развитии ситуации после убийства в Турции российского посла Андрея Карлова и о "вечном" — российско-американских отношениях.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина

Можно не сомневаться, что многие из прошлогодних вопросов в той или иной форме прозвучат и в этот раз. Победа над террористами в Сирии, о которой несколько дней назад объявил Путин, год от года ухудшающиеся отношения с Украиной, введенные Вашингтоном антироссийские санкции, непростая обстановка в Европе и обострившаяся ситуация вокруг КНДР — все это наверняка волнует журналистов. Не забудут и о запрете МОК на участие российской сборной в зимних Олимпийских играх.

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Политологи рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина

И, безусловно, одно из главных политических событий. Владимир Путин 6 декабря заявил, что намерен выдвигаться на новый президентский срок. Эта новость во многом определит тематику встречи с представителями СМИ и, как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, придаст ей дополнительную интригу. Учитывая, что на мероприятие аккредитовалась телеведущая канала "Дождь" Ксения Собчак, которая также объявила о своем выдвижении в президенты, тема выборов будет в авангарде. Кроме того, однозначно будут заданы вопросы по поводу введения в России статуса "иностранных агентов" для зарубежных СМИ.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Регионы, впрочем, подготовили свои вопросы. К примеру, журналисты из Ярославля хотят спросить Путина о проблемах образования и выборе профессии, их дальневосточные коллеги — о сохранении городских лесничеств. А репортеры из Заполярья — о том, как президент собирается встречать Новый год, кому и какие подарки будет дарить, а также смотрит ли он собственное телеобращение к россиянам.

…и ответы

Разговор Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном и непринужденном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени. Однако пресс-конференция не может продолжаться бесконечно, и президент обычно завершает ее, чувствуя, что аудитория устала.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЖурналисты на одиннадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Журналисты на одиннадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина

"Любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим", — сказал Путин в прошлом году, увидев плакат с надписью "Про любовь". Как бы намекая, что пора закругляться.

В среднем, как правило, вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.

Напомним некоторые из наиболее ярких прошлогодних высказываний главы государства.

  • "Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации" (на вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах 2018 года).
  • "Но почему официальные лица действующей администрации (США. — Прим. ред.) вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, а мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так" (на просьбу прокомментировать его заявление о противостоянии России внешним угрозам и наращивании военной мощи в связи с распространением НАТО вблизи российских границ).
  • "Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев большинство, в конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни — часовню тоже я развалил?" (об обвинениях России во вмешательстве в выборы президента США).
  • "Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все "сливать", имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни" (об информаторе WADA Григории Родченкове).
  • "Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману" (на вопрос о выходе США из договора по ПРО).
  • "Поскромнее надо быть. И я много раз об этом говорил — и надеюсь, что они услышат… Это касается и премий, это касается и доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей" (на вопрос о строительстве представителями бизнеса вызывающих особняков).
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