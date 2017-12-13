Депутаты Госдумы рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Единороссы в Госдуме ожидают, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина расскажут, каким образом глава государства будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году — от партии или самостоятельно, а в КПРФ надеются услышать от Путина ответы на вызовы, которые стоят перед российским обществом.

Большая пресс-конференция, которая пройдет 14 декабря в Москве, станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен участвовать в выборах-2018.

Двойной интерес

"Я буду смотреть пресс-конференцию президента с учетом того, что она для меня, как человека, который начал заниматься политикой, знаковая в преддверии старта избирательной кампании по выборам президента", — сказал РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

"Мне, как политику и как журналисту, было бы интересно услышать ответ на вопрос, каким образом Владимир Владимирович собирается выдвигать свою кандидатуру – от партии "Единая Россия" или самостоятельно. В любом случае, наша партия примет самое активно участие в избирательной кампании. Но получить ответ на этот вопрос было бы интересно", — добавил депутат.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что 14 декабря будет следить за ежегодной пресс-конференцией Путина по телевизору урывками, поскольку на этот день у него запланирован прием граждан и звук будет включаться лишь в свободные минуты.

"Я распорядился: телевизор будет включен… без звука, когда граждане выйдут, пока они меняются, я буду включать (звук — ред.)", — пояснил Миронов.

Политик отметил, что ожидает на пресс-конференции много интересных вопросов и еще более интересных ответов.

Серьезные вызовы

В КПРФ также будут следить за ходом большой пресс-конференции главы государства. "Конечно, человек, который занимается политической деятельностью, должен знать, потому что фактически от тех посылов, которые транслирует президент, зависит, в том числе, и нормативная база, которую вносит правительство и исполнительные органы власти. И президент у нас по конституции определяет направление внешней политики страны, обороноспособности. Поэтому пресс-конференцию будем смотреть", — сказал РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В КПРФ считают, что в России назрела серьезная необходимость изменения социально-экономической политики, потому что она не соответствует внешнеполитическим вызовам и тем успехам, которые Россия демонстрирует в ряде направлений, отметил парламентарий.

"Необходимо уделить серьезное внимание социальной поддержке населения, борьбе с бедностью…На пресс-конференции вряд ли это прозвучит, но в последующем нужны серьезные изменения структуры правительства, тех людей, которые работают там. Вызовы перед обществом стоят серьезные, и надеемся, что на эти вызовы будут даны реальные ответы", — заключил он.

В этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1640 человек.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В 2016-м общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1437 человек.