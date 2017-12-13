Депутаты Госдумы рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина

19:3413.12.2017
(обновлено: 19:52 13.12.2017)
57834
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Единороссы в Госдуме ожидают, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина расскажут, каким образом глава государства будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году — от партии или самостоятельно, а в КПРФ надеются услышать от Путина ответы на вызовы, которые стоят перед российским обществом.
Большая пресс-конференция, которая пройдет 14 декабря в Москве, станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен участвовать в выборах-2018.
Двойной интерес
"Я буду смотреть пресс-конференцию президента с учетом того, что она для меня, как человека, который начал заниматься политикой, знаковая в преддверии старта избирательной кампании по выборам президента", — сказал РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
"Мне, как политику и как журналисту, было бы интересно услышать ответ на вопрос, каким образом Владимир Владимирович собирается выдвигать свою кандидатуру – от партии "Единая Россия" или самостоятельно. В любом случае, наша партия примет самое активно участие в избирательной кампании. Но получить ответ на этот вопрос было бы интересно", — добавил депутат.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что 14 декабря будет следить за ежегодной пресс-конференцией Путина по телевизору урывками, поскольку на этот день у него запланирован прием граждан и звук будет включаться лишь в свободные минуты.
"Я распорядился: телевизор будет включен… без звука, когда граждане выйдут, пока они меняются, я буду включать (звук — ред.)", — пояснил Миронов.
Политик отметил, что ожидает на пресс-конференции много интересных вопросов и еще более интересных ответов.
Серьезные вызовы
В КПРФ также будут следить за ходом большой пресс-конференции главы государства. "Конечно, человек, который занимается политической деятельностью, должен знать, потому что фактически от тех посылов, которые транслирует президент, зависит, в том числе, и нормативная база, которую вносит правительство и исполнительные органы власти. И президент у нас по конституции определяет направление внешней политики страны, обороноспособности. Поэтому пресс-конференцию будем смотреть", — сказал РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
В КПРФ считают, что в России назрела серьезная необходимость изменения социально-экономической политики, потому что она не соответствует внешнеполитическим вызовам и тем успехам, которые Россия демонстрирует в ряде направлений, отметил парламентарий.
"Необходимо уделить серьезное внимание социальной поддержке населения, борьбе с бедностью…На пресс-конференции вряд ли это прозвучит, но в последующем нужны серьезные изменения структуры правительства, тех людей, которые работают там. Вызовы перед обществом стоят серьезные, и надеемся, что на эти вызовы будут даны реальные ответы", — заключил он.
В этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1640 человек.
Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
В 2016-м общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1437 человек.
Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.