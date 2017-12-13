Глава СПЧ призвал принять закон о господдержке СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Необходимо принять закон о государственной поддержке СМИ, в котором можно было бы предусмотреть и меры поддержки в части тарифов на услуги связи для печатных изданий, уверен глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Проблемы тарифной политики "Почты России" обсуждались в среду на заседании временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ. Глава СПЧ отметил, что раньше в России действовал закон от 1996 года о государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что необходимы законодательные меры для обеспечения экономической поддержки свободы массовой информации.

"Но, к сожалению, Госдума так ничего и не подготовила. Просто копировать закон 1996 года не нужно, но такой закон необходим, на самом деле. Там могут быть предусмотрены и меры в части тарифов за услуги связи, которые оказываются, в первую очередь, печатным средствам массовой информации", — сказал Федотов.