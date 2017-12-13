Лавров не примет участие в заседании СБ ООН по КНДР, сообщил Гатилов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове 15 декабря, Россия на нем будет представлена на уровне постпреда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"В силу ранее сверстанного плотного рабочего графика министр иностранных дел России в это время в Нью-Йорке находиться не будет. В этой связи от России на данном мероприятии примет участие постоянный представитель при ООН", — сообщил Гатилов.

Инициатором заседания является Япония, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности. Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон.