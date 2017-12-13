Россия ищет взаимовыгодных и доверительных отношений с США, заявил Песков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия ищет взаимовыгодных и основанных на атмосфере взаимного доверия отношений с США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во вторник обвинил Россию в "изощренной подрывной деятельности" против США; в Белом доме заявили, что Макмастер "хорошо понимает отношения с зарубежными партнерами".
Песков, комментируя эти заявления, сообщил, что Россия не занимается такой деятельностью против США.