Матвиенко рассказала, когда Совфед назначит дату президентских выборов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначит 15 декабря на заседании дату выборов президента РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Послезавтра состоится заседание нашей палаты, на котором будет назначена дата выборов президента Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что задача всех органов власти и общественных институтов – сохранить сплочённость российского общества, сделать так, чтобы строго соблюдалось законодательство", — сказала она на встрече с членами Общественной палаты.