Группа БДИПЧ завершила оценку потребностей в наблюдателях на выборах-2018

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Группа БДИПЧ ОБСЕ завершила работу по определению потребностей наблюдения в ходе выборов президента России, вскоре будет определено число международных наблюдателей от этой организации, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря включительно. На минувшей неделе Россию посетила группа БДИПЧ ОБСЕ по оценке потребностей наблюдения.

"Группа БДИПЧ ОБСЕ во главе с Александром Шлыком завершила работу, работа была достаточно плотная… Сейчас мы ждем, какие рекомендации они вынесут в Варшаве — в штаб-квартире БДИПЧ ОБСЕ — по формату, по количеству международных наблюдателей от этой организации, включая цифры по долгосрочникам и, естественно, краткосрочникам", — сказал Лихачев.

По его словам, группе были предоставлены все условия для получения соответствующей информации в рамках российских законов и международных обязательств. "Их приезд – это выполнение Российской Федерацией Копенгагенских обязательств 1990 года об организации международного наблюдения. Россия живет и работает именно в рамках этого тренда", — добавил член ЦИК.

Российский Центризбирком также настроен на активную работу, ожидает информации от БДИПЧ, уточнил он. Представители группы по оценке потребностей обещают, что "все будет сделано в скором времени на основе того анализа, который они привезут в Европу", отметил собеседник агентства.

"То есть наблюдатели будут, наблюдателей мы будем принимать. После официального объявления в скором времени начнем заниматься списками этих международных наблюдателей в рамках компетенции Госдумы, Совета Федерации, МИДа и, конечно, ЦИК Российской Федерации", — добавил он.

Официальные приглашения на выборы президента будут рассылать после того, как выборы будут объявлены.