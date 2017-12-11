В ЦИК сообщили, сколько дней отведут для подачи документов на выдвижение

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Кандидаты в президенты РФ смогут в течение 20-25 дней после официального опубликования решения о назначении выборов подать документы на выдвижение в Центризбирком, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с конституцией эти выборы назначает Совет Федерации, решение об их назначении должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Таким образом, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря.

"После публикации решения о назначении выборов у кандидатов в порядке самовыдвижения есть 20 дней на предоставление документов о ходатайстве о регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения кандидата, а у партий есть 25 дней на предоставление документов уполномоченных представителей партии…. В это время они должны еще съезды провести и официально выдвинуть кандидатуры", — сказал Шевченко.