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Политика

Жириновский предложил внести изменения в Конституцию

12:2111.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фотоРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что тест Конституции РФ не отвечает нынешним реалиями и предлагает внести ряд поправок, в частности, в преамбулу Основного закона и статьи, касающихся территориального устройства России и государственного языка. Он также выступил с идей заменить иностранное слово "президент" на "председатель" или "верховый правитель" и скорректировать формулировку о том, что глава государства не может избираться более двух сроков подряд.

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Текст принятой тогда Конституции во многом не отвечает нынешним реалиям, потому что руку к нему приложили американские специалисты, и сегодня многое из того, что туда попало благодаря им, вредно нашей стране", — сказал РИА Новости Жириновский.

"Например, взять пятую статью. Она посвящена территориальному устройству России. В ней говорится, что наша страна состоит из республик, краев, областей, автономных округов, причем республики обозначены как государства! Они имеют свои конституции и законодательство. Это никуда не годится. У нас одно единое государство. Также и государственный язык может быть только один, а остальные изучаются добровольно", — полагает он.

При этом Жириновский отмечает, что "о самом большом, государствообразующем народе России – русских – не сказано ни слова, как будто его нет". "Мы уже много лет предлагаем в преамбуле к Конституции заменить "Мы, многонациональный народ Российской Федерации…" на "Мы, русские и другие народы России, договорились о нижеследующем" и так далее", — напомнил он.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лидер ЛДПР также обращает внимание и на 15 статью Основного закона, где сказано, что "международные договора имеют большую юридическую силу в России, чем наше собственное законодательство". "Речь о примате международного права. Это вообще в чистом виде навязанная из Вашингтона идея, чтобы они всегда могли контролировать нашу страну. Это грубейшая ошибка тех, кто отрабатывал окончательный текст Конституции", — полагает политик.

У него есть и ряд предложений по изменению Конституции.

"Например, глава государства по Конституции – это президент. Это абсолютно чужое нам слово. Никогда до 1990 года оно у нас не использовалось. Мы предлагаем взять наш аналог – председатель или, например, верховный правитель, как было при Колчаке. Главное, чтобы это было русское слово. Не может глава государства называться иностранным термином", — подчёркивает он.

Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Кроме того, много споров вызывает формулировка, что президент не может избираться более двух сроков подряд. Слово "подряд" здесь ключевое и позволяет одному лицу занимать этот пост сколь угодно долго, пропуская каждые два срок другого человека. Причем это может даже технический промежуточный срок, например, в один месяц. Мы с первого дня выступаем за системную сменяемость власти, чтобы приходили новые команды", — сказал Жириновский.

Подводя итог, он отметил, что Конституцию нужно обязательно обновить, заменив все эти пункты. "Но для этого, конечно, нужно согласие партии большинства. Иначе этот закон не пройдет", — добавил лидер ЛДПР.

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