В Госдуме назвали условия отмены ограничений для американских СМИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если США в ситуации с российскими СМИ сделают правильный шаг назад, Госдума тут же отменит свой запрет в отношении американских средств массовой информации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

"Если нам закрывают Russia Today (прежнее название RT — ред.), и мы вынуждены к иноагентам причислять также определенные средства массовой информации Соединенных Штатов Америки, мы говорим об этом, что это неправильная мера, но она вынужденная мера. И если американцы сделают правильный шаг назад, то мы тут же, в то же мгновение отменим и наше постановление", — сказал Чепа РИА Новости.

Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США".