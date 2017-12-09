В Госдуме назвали условия отмены ограничений для американских СМИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если США в ситуации с российскими СМИ сделают правильный шаг назад, Госдума тут же отменит свой запрет в отношении американских средств массовой информации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".
Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США".