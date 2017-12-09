Николай Расторгуев присоединился к Putin Team

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Музыкант Николай Расторгуев заявил о присоединении к движению Putin Team.

"Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта "Герои рядом с тобой" и хочу запустить флешмоб "Родина героев", — говорит он на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Расторгуев предложил прийти к памятникам выдающихся людей, привести их в порядок и сделать фотографии до уборки и после, выложить их в соцсетях с хэштегом #РодинаГероев. "Таким образом, мы почтим память героев Отечества", — добавил он.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.