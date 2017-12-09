Николай Расторгуев присоединился к Putin Team

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Музыкант Николай Расторгуев заявил о присоединении к движению Putin Team.
"Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта "Герои рядом с тобой" и хочу запустить флешмоб "Родина героев", — говорит он на видеозаписи, опубликованной в Instagram.
Расторгуев предложил прийти к памятникам выдающихся людей, привести их в порядок и сделать фотографии до уборки и после, выложить их в соцсетях с хэштегом #РодинаГероев. "Таким образом, мы почтим память героев Отечества", — добавил он.
В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.