США изучают военные решения на случай, если Россия нарушит договор о РСМД

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. США изучают военные решения по созданию системы ракет средней дальности на случай, если РФ нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но готовы свернуть эту деятельность, если Москва вернется к выполнению договора, заявил заместитель госсекретаря США Томас Шеннон в интервью "Коммерсанту". © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк МИД надеется, что США примут решение в пользу сохранения договора о РСМД

"Хотя мы по-прежнему стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса о нарушениях Россией положений договора, США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет. Как известно правительству Российской Федерации, договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем", — сказал Шеннон.

"Позвольте пояснить: США не предпримут никаких действий в нарушение принятых нами обязательств по договору о РСМД. Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по договору о РСМД", — добавил он

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Москва отрицает обвинения США в нарушении этого договора.