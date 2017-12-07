Тиллерсон заявил, что у него состоялся хороший диалог с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг в Вене заявил, что у него состоялся "хороший диалог" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе встречи с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, стенограмму которой распространил госдепартамент США, Тиллерсона спросили, удалось ли ему добиться прогресса на встрече с российским коллегой и получил ли он от него какие-либо обязательства. Речь шла о теме миротворцев ООН на Украине.

"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", — сказал он.

Тиллерсон отметил, что вопрос пока не решен. По словам госсекретаря, "невозможно решить его за одну встречу".