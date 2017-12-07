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Политика

"Самый сильный кандидат": в Кремле оценили шансы Путина на победу

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (90)
18:1207.12.2017
(обновлено: 18:14 07.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Кремле рассказали о шансах Владимира Путина на победу на предстоящих выборах. Дмитрий Песков заявил, что глава государства — самый сильный кандидат.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как западные СМИ отреагировали на выдвижение Путина в президенты

Комментируя заявления многих аналитиков, о том, что для действующего президента эти выборы будут носить референдумный характер и что какого-то настоящего соперничества не будет, пресс-секретарь отметил, что подобные размышления уже "набили оскомину у знающих и читающих людей".

"Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов", — сказал Песков.

Несомненная победа

Многие эксперты, действительно, предсказывают президенту безоговорочную победу. Так, по мнению политолога Дмитрия Гавра, решение Путина фактически означает, что между остальными кандидатами борьба пойдет не за победу, а за результат. 

Жители Белграда с портретами президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Теперь для кандидатов станет важным, какое они место займут на выборах, какие политические силы их поддержат, какие города проголосуют в их пользу, то есть фактически сейчас они будут набирать определенный вес политических тяжеловесов", — отметил политолог.

В победе Путина сомнений у экспертов нет, заключил Гавра.

Ставка на молодежь и традиционный электорат

Политологи также предположили, на чем Путин сосредоточится во время предвыборной кампании. По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, он сделает ставку на молодежь и традиционный электорат.

"У президента есть традиция выдвигаться в ответ на вопрос условного простого человека — в данном случае это рабочий", — сказал он.

Эксперт напомнил, что до встречи с рабочими завода ГАЗ Путин был на форуме волонтеров, где его также спросили о выдвижении кандидатуры.
"Таким образом, в этот раз президент спросил еще и молодежь", — заключил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как западные СМИ отреагировали на выдвижение Путина в президенты

С ним согласен замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, профессор Владимир Зорин. По его словам, место также выбрано неслучайно.

"Это было заявлено в рабочем коллективе, в одном из самых знаменитых, самых традиционных, и это очень важно. Это говорит о том, что свое решение действующий президент адресовал прежде всего рабочим людям, простым россиянам, которые возлагают на него большие надежды", — считает эксперт.
Заявление Путина прозвучало очень своевременно, отметил он.

"Это долгожданное для общественности заявление, <…> потому что начались домыслы по этому поводу", — заключил Зорин.

Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Кадровые обновление

В свою очередь, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов предположил, что предвыборная повестка Путина будет содержать предложения по кадровому обновлению, экономическому развитию страны, цифровой экономике и крупным инфраструктурным проектам.

По его словам, интрига, связанная с выдвижением Путина, в среду наконец-то разрешилась и "в самое ближайшее время мы увидим, какой будет президентская гонка".

"Но тон этой гонке будет задавать именно Путин", — полагает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин — кандидат в президенты России

Кроме того, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что победа Путина на выборах позволит сохранить преемственность в сфере военного строительства и продолжить все оборонные программы.

"Путин является политиком, с именем которого связано возрождение России в качестве великой державы и восстановление могущества Вооруженных сил", — подчеркнул он.

Эксперт также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство личного состава Вооруженных сил, других силовых ведомств будут голосовать именно за Путина.

"Все у нас получится"

Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в среду на встрече с работниками завода ГАЗ.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность в том, что "все у нас получится".

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.

Кто возглавит предвыборный штаб, глава государства пока не решил.

С момента вступления в должность президента в 2012 году уровень одобрения деятельности Владимира Путина в качестве главы государства вырос более чем на 16% и продолжает удерживаться на той же позиции, почти никогда не опускаясь ниже 80%. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

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