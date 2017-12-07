"Самый сильный кандидат": в Кремле оценили шансы Путина на победу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Кремле рассказали о шансах Владимира Путина на победу на предстоящих выборах. Дмитрий Песков заявил, что глава государства — самый сильный кандидат.
Комментируя заявления многих аналитиков, о том, что для действующего президента эти выборы будут носить референдумный характер и что какого-то настоящего соперничества не будет, пресс-секретарь отметил, что подобные размышления уже "набили оскомину у знающих и читающих людей".
"Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов", — сказал Песков.
Несомненная победа
Многие эксперты, действительно, предсказывают президенту безоговорочную победу. Так, по мнению политолога Дмитрия Гавра, решение Путина фактически означает, что между остальными кандидатами борьба пойдет не за победу, а за результат.
"Теперь для кандидатов станет важным, какое они место займут на выборах, какие политические силы их поддержат, какие города проголосуют в их пользу, то есть фактически сейчас они будут набирать определенный вес политических тяжеловесов", — отметил политолог.
В победе Путина сомнений у экспертов нет, заключил Гавра.
Ставка на молодежь и традиционный электорат
Политологи также предположили, на чем Путин сосредоточится во время предвыборной кампании. По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, он сделает ставку на молодежь и традиционный электорат.
"У президента есть традиция выдвигаться в ответ на вопрос условного простого человека — в данном случае это рабочий", — сказал он.
Эксперт напомнил, что до встречи с рабочими завода ГАЗ Путин был на форуме волонтеров, где его также спросили о выдвижении кандидатуры.
"Таким образом, в этот раз президент спросил еще и молодежь", — заключил Миронов.
С ним согласен замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, профессор Владимир Зорин. По его словам, место также выбрано неслучайно.
"Это было заявлено в рабочем коллективе, в одном из самых знаменитых, самых традиционных, и это очень важно. Это говорит о том, что свое решение действующий президент адресовал прежде всего рабочим людям, простым россиянам, которые возлагают на него большие надежды", — считает эксперт.
Заявление Путина прозвучало очень своевременно, отметил он.
"Это долгожданное для общественности заявление, <…> потому что начались домыслы по этому поводу", — заключил Зорин.
Кадровые обновление
В свою очередь, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов предположил, что предвыборная повестка Путина будет содержать предложения по кадровому обновлению, экономическому развитию страны, цифровой экономике и крупным инфраструктурным проектам.
По его словам, интрига, связанная с выдвижением Путина, в среду наконец-то разрешилась и "в самое ближайшее время мы увидим, какой будет президентская гонка".
"Но тон этой гонке будет задавать именно Путин", — полагает эксперт.
Кроме того, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что победа Путина на выборах позволит сохранить преемственность в сфере военного строительства и продолжить все оборонные программы.
"Путин является политиком, с именем которого связано возрождение России в качестве великой державы и восстановление могущества Вооруженных сил", — подчеркнул он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство личного состава Вооруженных сил, других силовых ведомств будут голосовать именно за Путина.
"Все у нас получится"
Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в среду на встрече с работниками завода ГАЗ.
Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность в том, что "все у нас получится".
"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.
Кто возглавит предвыборный штаб, глава государства пока не решил.
С момента вступления в должность президента в 2012 году уровень одобрения деятельности Владимира Путина в качестве главы государства вырос более чем на 16% и продолжает удерживаться на той же позиции, почти никогда не опускаясь ниже 80%. Такие данные приводит ВЦИОМ.