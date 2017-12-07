Путин вернул России статус великой державы, заявил Тулеев

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. При Владимире Путине Россия стала самостоятельной и сильной, вернула себе статус великой державы, ее начали уважать, стране нужен именно такой президент, уверен губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году.

"Конечно, мы давно ждали этого события и сердцем поддерживаем решение нашего президента. Нет на нашем политическом поле никого, кто мог бы с ним сравниться по масштабу, высочайшей ответственности, государственности, решительности, настойчивости", — сказал Тулеев на селекторном совещании в обладминистрации, видеозапись которого опубликовала его пресс-служба.

Глава Кузбасса напомнил, что в 2000 году Путин, став президентом, принял страну в состоянии развала и хаоса, когда шла война на Северном Кавказе, экономика стояла, люди бедствовали, а в Кузбассе закрывали шахты и заводы, шли забастовки.

По мнению Тулеева, шахтеры и жители Кузбасса считают Путина "своим, близким, родным". Он неоднократно проводил здесь федеральные совещания о развитии базовой для региона угольной отрасли, в 2010 году участвовал в работе штаба после аварии на "Распадской", встречался с шахтерами и семьями погибших.

"Владимир Владимирович уже вошел в историю как человек, который не допустил развала России, вывел страну из тупика гражданской войны. Лично под его руководством мы возродили промышленность после провала 90-х годов. Россия стала самостоятельной и сильной, вернула себе статус великой державы, страну начали уважать. Историческая победа — воссоединение России с Крымом. Самое главное — это, конечно, стабильность", — считает Тулеев.

Губернатор отметил, что в мире складывается тревожная обстановка, на Россию идет беспрецедентное давление, "наглый прессинг", разного рода угрозы и санкции, в том числе через Олимпиаду. "В это сложнейшее время насколько важно, да просто спасительно для России, что во главе государства стоит именно Владимир Владимирович Путин. Я считаю его самым сильным, авторитетным в мире президентом, и это признают во всем мире", — подытожил Тулеев.