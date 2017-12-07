Технологию QR-кодов используют на участках в Москве в ходе выборов-2018

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Технология QR-кодов будет в обязательном порядке применена на избирательных участках в Москве в ходе выборов президента РФ в 2018 году, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"В обязательном порядке будет использоваться QR-код, протокол избирательной комиссии изготавливается с этим QR-кодом. Он считывается, его могут считать все присутствующие с помощью телефона, и затем уже при передаче протокола в территориальную комиссию эти цифры вводятся в систему. Соответственно, полностью исключается возможность ошибки, кроме того, любой желающий может проверить, посмотреть и убедиться, что все честно и открыто", — рассказал Реут.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.

В среду, 6 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Позже он отметил, что еще не решил, кто возглавит его предвыборный штаб.