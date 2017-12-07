Тиллерсон рассказал, что мешает нормализации отношений России и США

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Нормализация отношений Вашингтона и Москвы важна, но ей мешает вопрос урегулирования кризиса на Украине, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
46.1%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.1%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Он добавил, что у стран могут быть разногласия на других аренах, например, в Сирии, "но когда одна страна вторгается в другую — это то разногласие, которое трудно устранить".
"И мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией, чего бы мы очень хотели", — добавил американский дипломат.