Тиллерсон рассказал, что мешает нормализации отношений России и США

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Нормализация отношений Вашингтона и Москвы важна, но ей мешает вопрос урегулирования кризиса на Украине, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"Важно, чтобы отношения России и США были лучше. Важно, чтобы страны… имели более позитивные отношения. Но мешает вопрос Украины", — сказал Тиллерсон журналистам на полях СМИД (Совет министров иностранных дел) ОБСЕ в Вене.

Он добавил, что у стран могут быть разногласия на других аренах, например, в Сирии, "но когда одна страна вторгается в другую — это то разногласие, которое трудно устранить".

"И мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией, чего бы мы очень хотели", — добавил американский дипломат.