МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Решение Владимира Путина баллотироваться на президентских выборах 2018 года воспринимается как один из важных элементов уверенности в будущем, заявил в четверг исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

"Это было ожидаемо, для меня во всяком случае, я надеялся на это. Но и вот здесь, работая в республике, встречаясь с главами районов, встречаясь с разными людьми — все говорили о том, когда наш президент включится в кампанию. Это произошло, я этому искренне рад. Это произошло в непростой период для России, и я думаю, что это воспринимается как один из таких важных элементов уверенности в будущем", — сказал Васильев.

По его словам, "за годы своей работы Владимир Путин показал, что он служит народу и служит эффективно, поднимая авторитет России и благосостояние его жителей".

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