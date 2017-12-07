Руденя: все важнейшие инициативы в России реализуются при поддержке Путина

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, начатые в последние годы в России и в Тверской области, реализуются при поддержке Владимира Путина, поэтому жители региона с воодушевлением восприняли новость о том, что президент намерен переизбираться, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Для жителей Тверской области это очень важное, историческое событие. Это решение настоящего лидера, который все прошедшие годы был со своим народом и сверялся в своих действиях, прежде всего, с мнением простых людей", — цитирует Руденю пресс-служба областного правительства.

По его словам, граждане России хотят видеть свою страну сильным, самостоятельным и независимым государством, с которым считается весь мир и которое не сломить никакими политическими, экономическими и спортивными санкциями. "Люди хотят ощущать стабильность в жизни, чувствовать уверенность в завтрашнем дне", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что это возможно только с Путиным. "Все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, начатые в последние годы в России и в нашей Тверской области, реализуются при поддержке президента", — отметил губернатор, уточнив, что имеет в виду, в частности, развитие сельского хозяйства, двукратное увеличение поддержки аграрных предприятий в регионе, строительство современных школ, детских садов, детской поликлиники и областной детской больницы в Твери.

"В нашей области гордятся, что на древней тверской земле берет корни род Путиных. Здесь всегда поддерживают Владимира Владимировича. И его сегодняшнее решение принять участие в президентских выборах воодушевило жителей Тверской области", — подчеркнул Руденя.

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