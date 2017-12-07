Руденя: все важнейшие инициативы в России реализуются при поддержке Путина

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, начатые в последние годы в России и в Тверской области, реализуются при поддержке Владимира Путина, поэтому жители региона с воодушевлением восприняли новость о том, что президент намерен переизбираться, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Для жителей Тверской области это очень важное, историческое событие. Это решение настоящего лидера, который все прошедшие годы был со своим народом и сверялся в своих действиях, прежде всего, с мнением простых людей", — цитирует Руденю пресс-служба областного правительства.
По его словам, граждане России хотят видеть свою страну сильным, самостоятельным и независимым государством, с которым считается весь мир и которое не сломить никакими политическими, экономическими и спортивными санкциями. "Люди хотят ощущать стабильность в жизни, чувствовать уверенность в завтрашнем дне", — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что это возможно только с Путиным. "Все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, начатые в последние годы в России и в нашей Тверской области, реализуются при поддержке президента", — отметил губернатор, уточнив, что имеет в виду, в частности, развитие сельского хозяйства, двукратное увеличение поддержки аграрных предприятий в регионе, строительство современных школ, детских садов, детской поликлиники и областной детской больницы в Твери.
"В нашей области гордятся, что на древней тверской земле берет корни род Путиных. Здесь всегда поддерживают Владимира Владимировича. И его сегодняшнее решение принять участие в президентских выборах воодушевило жителей Тверской области", — подчеркнул Руденя.