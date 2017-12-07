Медведев призвал кабмин работать максимально слаженно перед выборами-2018

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев призвал правительство работать максимально внимательно и слаженно в ответственный период перед президентскими выборами, в которых будет участвовать Владимир Путин.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

"Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ", — напомнил Медведев на заседании правительства.

В этой связи он попросил кабинет министров работать максимально слаженно и внимательно.

"Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе. Тем не менее, период действительно очень ответственный, прошу это иметь в виду", — сказал глава кабинета.