Участие Путина в выборах существенно повысит явку, считают в ЦИК

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Участие Владимира Путина в мартовских президентских выборах существенно повысит интерес и явку избирателей, считает замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года.

"Я социологией всерьёз не занимался, могу сказать по собственным ощущениям, по ощущениям и тех людей, которые занимаются выборами в избирательных комиссиях, и достаточно большого круга знакомых — конечно, участие Владимира Владимировича в избирательной кампании существенно повышает интерес людей", — ответил Булаев РИА Новости на вопрос, повлияет ли, на его взгляд, участие действующего президента на явку избирателей.

"Мне кажется, появляется серьёзная определённость выбора, и у людей есть желание этот выбор укрепить своим участием в избирательной кампании. На мой взгляд, это повышает явку, и повышает существенно", — добавил собеседник агентства.