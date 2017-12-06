Горбачев прокомментировал решение Путина идти на новый срок

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин является лидером, который сегодня заслуженно пользуется поддержкой граждан, надо с этим считаться, и ориентироваться на то, на что настроен народ, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

"Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ", — заявил Горбачев РИА Новости, говоря о решении президента.

"Люди живут сейчас непросто очень, напряженно, и жизнь такая, в которой надо многое знать, и многое еще решать, выводить из тупиков и так далее", — добавил политик.

Экс-президент СССР также заявил, что остается сторонником сменяемости власти, но сейчас страна переживает момент, когда лозунгом должно быть "не спеши".

"Я бы сказал так: я остаюсь принципиально сторонником того решения, которое мы разработали в рамках демократизации общества в начале перестройки. А это был подход такой: сменяемость как важнейший принцип демократии, нельзя, чтобы люди у власти стояли, которые уже неспособны физически, да и вообще изработались", — сказал Горбачев РИА Новости.

Он отметил, что нужно "давать дорогу новым поколениям, идущим друг за другом", это очень важный принцип. "Но бывают такие ситуации в истории, в жизни, когда приходится какие-то вносить коррективы для того, чтобы не потерять управление и вместе с народом определяться, как поступить правильно", — уточнил политик.

"Вот сейчас возникает вопрос у всех – и умных, и не очень – а что же делать, надо ли менять руководство? Возьмите весь мир, и вы увидите, что это бывало везде и принимались нестандартные решения", — сказал бывший советский лидер.

Он отметил, что сам не держался за свои посты. "Вы знаете, за мной не водится, что, будучи на разных крупных должностях на региональном уровне и в Москве, будучи президентом, чтобы я все делал, лишь бы власть удержать. Нет. Как известно, мое заявление об уходе, прекращении полномочий президента – публично, открыто и прямо. Но если рассуждать очень серьезно, варианты могут быть всякие. И в данном случае, я думаю, тот момент мы переживаем, когда лозунгом должно быть у нас "не спеши", давайте разбираться в этом. Я думаю, он поэтому так долго не заявлял о своей позиции. Сейчас он это сделал", — добавил Горбачев.