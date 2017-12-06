Горбачев прокомментировал решение Путина идти на новый срок

23:0306.12.2017
(обновлено: 23:25 06.12.2017)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин является лидером, который сегодня заслуженно пользуется поддержкой граждан, надо с этим считаться, и ориентироваться на то, на что настроен народ, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.
"Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ", — заявил Горбачев РИА Новости, говоря о решении президента.
"Люди живут сейчас непросто очень, напряженно, и жизнь такая, в которой надо многое знать, и многое еще решать, выводить из тупиков и так далее", — добавил политик.
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
Экс-президент СССР также заявил, что остается сторонником сменяемости власти, но сейчас страна переживает момент, когда лозунгом должно быть "не спеши".
"Я бы сказал так: я остаюсь принципиально сторонником того решения, которое мы разработали в рамках демократизации общества в начале перестройки. А это был подход такой: сменяемость как важнейший принцип демократии, нельзя, чтобы люди у власти стояли, которые уже неспособны физически, да и вообще изработались", — сказал Горбачев РИА Новости.
Он отметил, что нужно "давать дорогу новым поколениям, идущим друг за другом", это очень важный принцип. "Но бывают такие ситуации в истории, в жизни, когда приходится какие-то вносить коррективы для того, чтобы не потерять управление и вместе с народом определяться, как поступить правильно", — уточнил политик.
"Вот сейчас возникает вопрос у всех – и умных, и не очень – а что же делать, надо ли менять руководство? Возьмите весь мир, и вы увидите, что это бывало везде и принимались нестандартные решения", — сказал бывший советский лидер.
Он отметил, что сам не держался за свои посты. "Вы знаете, за мной не водится, что, будучи на разных крупных должностях на региональном уровне и в Москве, будучи президентом, чтобы я все делал, лишь бы власть удержать. Нет. Как известно, мое заявление об уходе, прекращении полномочий президента – публично, открыто и прямо. Но если рассуждать очень серьезно, варианты могут быть всякие. И в данном случае, я думаю, тот момент мы переживаем, когда лозунгом должно быть у нас "не спеши", давайте разбираться в этом. Я думаю, он поэтому так долго не заявлял о своей позиции. Сейчас он это сделал", — добавил Горбачев.