Тульский губернатор прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приветствует и поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться на новый срок, и считает, что люди ждали этого.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Решение Владимира Владимировича приветствую. Меня об этом часто спрашивали во время встреч и поездок по области. Люди этого ждали. Приветствуем и поддерживаем", — цитирует пресс-служба губернатора его слова.