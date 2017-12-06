Жириновский считает кандидатами на пост президента только себя и Путина

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что реальными кандидатами на пост президента в 2018 году являются только он и действующий глава государства Владимир Путин, ранее в среду заявивший о своем намерении баллотироваться на очередной срок.

Также претендентом на данный пост планирует стать из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

"Сегодня из реальных кандидатов только я и Путин", — сказал Жириновский РИА Новости.

По мнению политика, Явлинский получит "известный результат" на выборах — 1%. "Собчак три голоса наберет, Зюганов в политической агонии, левая идеология загнивает… (Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей) Миронов даже выдвигаться не хочет, будут предлагать какую-то даму, но она тоже, конечно, не наберёт никаких голосов", — считает лидер партии ЛДПР.

Баллотироваться на выборах в следующем году также планируют политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.