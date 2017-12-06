В "Справедливой России" не исключили, что поддержат Путина на выборах-2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов не исключает, что партия поддержит на грядущих президентских выборах нынешнего главу РФ Владимира Путина.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в марте 2018 года.

"Мы рассматриваем все варианты, при этом мы не исключаем и такой вариант, поскольку свои конституционные обязанности он (Путин) выполняет очень хорошо", — заявил Емельянов, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли партия поддержать на грядущих президентских выборах Путина.

Депутат также добавил, что решение Путина баллотироваться — вполне ожидаемое событие.

"Ожидаемо и то, что он будет выдвигаться в президенты, и то, что он победит, потому что у него совершенно реальный рейтинг, основанный на внешнеполитических успехах, на его деятельности по защите суверенитета РФ и территориальной целостности", — пояснил он.