Путин объявил об участии в президентских выборах

17:3006.12.2017
(обновлено: 18:44 06.12.2017)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что "все у нас получится".
"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.
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Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах
Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и глава государства сказал, что примет решение в ближайшее время. Баранов попросил президента огласить его и тем самым сделать рабочим подарок. Он также заверил главу государства во всеобщей поддержке.
Позднее работник ГАЗ рассказал журналистам, почему задал такой вопрос. "Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение", — сообщил он. Мужчина добавил, что не сомневался в положительном ответе президента.
Горьковский автомобильный завод отмечает 85-летие.
По словам первого зампреда фракции "Единой России" Андрея Исаева, партия поддержит кандидатуру Путина, как и "абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера".
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
В последние месяцы Путина многократно спрашивали о намерении участвовать в выборах, но российский лидер заявлял, что еще не принял решение.
Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008-го по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.