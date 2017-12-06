Путин объявил об участии в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что "все у нас получится".

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.

​Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и глава государства сказал, что примет решение в ближайшее время. Баранов попросил президента огласить его и тем самым сделать рабочим подарок. Он также заверил главу государства во всеобщей поддержке.

Позднее работник ГАЗ рассказал журналистам, почему задал такой вопрос. "Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение", — сообщил он. Мужчина добавил, что не сомневался в положительном ответе президента.

Старший мастер участка ГАЗ Артем Баранов сказал, что "идеи" задать вопрос Путину о планах участия в выборах-2018 не было, просто "снял с языка" мысль россиян pic.twitter.com/0u84ARX33y — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 декабря 2017 г.

Горьковский автомобильный завод отмечает 85-летие.

По словам первого зампреда фракции ​"Единой России" Андрея Исаева, партия поддержит кандидатуру Путина, как и "абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера".

В последние месяцы Путина многократно спрашивали о намерении участвовать в выборах, но российский лидер заявлял, что еще не принял решение.

Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008-го по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.