Кадыров заявил, что не видит альтернативы Путину

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не знает никого, кроме президента РФ Владимира Путина, кто, несмотря на нападки Запада, смог бы так грамотно руководить Россией.

В ходе участия главы государства в церемонии вручения премии "Доброволец России 2017" ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов. Путин отметил, что решение об участие в выборах президента для любого человека очень ответственно.

"Конечно же, мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович. Ему досталась разрушенная Россия, и он сумел ее восстановить, объединить", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что россияне поддерживают Путина, потому что "чувствуют, как он переживает за народ, как он стоит за Россию, за ее будущее".

"Такой великой страной, как Россия, может править только настоящий лидер, как наш президент. И я не знаю другого человека, который, несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной. Настоящая внутренняя сила, истинный дух проявляются в конфликтах, в тяжёлых ситуациях. И президент России не раз доказывал своим примером, что обладает истинным духом, когда с честью, благородством и внутренней силой преодолевал трудности", — подчеркнул Кадыров.