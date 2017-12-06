Кадыров заявил, что не видит альтернативы Путину

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не знает никого, кроме президента РФ Владимира Путина, кто, несмотря на нападки Запада, смог бы так грамотно руководить Россией.
"Конечно же, мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович. Ему досталась разрушенная Россия, и он сумел ее восстановить, объединить", — написал Кадыров в Telegram-канале.
"Такой великой страной, как Россия, может править только настоящий лидер, как наш президент. И я не знаю другого человека, который, несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной. Настоящая внутренняя сила, истинный дух проявляются в конфликтах, в тяжёлых ситуациях. И президент России не раз доказывал своим примером, что обладает истинным духом, когда с честью, благородством и внутренней силой преодолевал трудности", — подчеркнул Кадыров.