Путин пообещал принять решение об участии в выборах в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообещал скоро принять решение об участии в президентских выборах в 2018 году.

На церемонии вручения премии "Доброволец России 2017", в которой принимал участие глава государства, его спросили, будет ли он баллотироваться на новый срок.

Путин сказал, что подобный шаг для любого человека очень ответственный. "Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее", — отметил президент.

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Он подчеркнул, что достичь этих целей можно только при условии доверия и поддержки со стороны людей.

В связи с этим российский лидер задал вопрос участникам форума: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?" В зале раздалось громкое "да".

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", — заверил Путин. Он добавил, что при этом учтет сегодняшний разговор с волонтерами и реакцию зала.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев, который занимает пост председателя "Единой России", заявил, что партия поддержит Путина, если он решил баллотироваться на новый срок.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.