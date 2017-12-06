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Политика

Путин пообещал принять решение об участии в выборах в ближайшее время

15:0206.12.2017
(обновлено: 15:49 06.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообещал скоро принять решение об участии в президентских выборах в 2018 году.

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На церемонии вручения премии "Доброволец России 2017", в которой принимал участие глава государства, его спросили, будет ли он баллотироваться на новый срок.

Путин сказал, что подобный шаг для любого человека очень ответственный. "Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее", — отметил президент.

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© РИА Новости
Решение должно быть принято в ближайшее время – Путин об участии в выборах

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Явлинский назвал своего главного оппонента на президентских выборах
Он подчеркнул, что достичь этих целей можно только при условии доверия и поддержки со стороны людей.

В связи с этим российский лидер задал вопрос участникам форума: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?" В зале раздалось громкое "да".

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", — заверил Путин. Он добавил, что при этом учтет сегодняшний разговор с волонтерами и реакцию зала.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политологи рассказали, как Путин может объявить об участии в выборах
В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев, который занимает пост председателя "Единой России", заявил, что партия поддержит Путина, если он решил баллотироваться на новый срок.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.

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Политика
Комментарии
25 пользователей оставили 43 комментария
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microft_spb
Во цирк,ломается как тургеневская барышня,может буду,может и не буду...А. тем временем все уже решено,голоса готовы,конституция для руковозложения для клятвы от пыли протерта и отполирована.
15:21
06.12.2017
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РусскийАндрей Мартынов
Андрей Мартынов,
Что завидно? Не будет в России второй Украины!!!
15:18
06.12.2017
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