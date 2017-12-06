МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообещал скоро принять решение об участии в президентских выборах в 2018 году.
67.7%Да, я доволен(льна) его работой
11.3%Пока не знаю, решу ближе к выборам
21.0%Нет, я поддерживаю другого кандидата
На церемонии вручения премии "Доброволец России 2017", в которой принимал участие глава государства, его спросили, будет ли он баллотироваться на новый срок.
Путин сказал, что подобный шаг для любого человека очень ответственный. "Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее", — отметил президент.
В связи с этим российский лидер задал вопрос участникам форума: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?" В зале раздалось громкое "да".
"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", — заверил Путин. Он добавил, что при этом учтет сегодняшний разговор с волонтерами и реакцию зала.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.