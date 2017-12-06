Песков рассказал, когда Путин может озвучить решение по участию в выборах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах главы государства 2018 года в любой день, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, верны ли слухи, что Путин намерен объявить об этом в среду.

На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".